Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Verursacher flüchtet

Einen Sachschaden an drei Fahrzeugen in Gesamthöhe von etwa 9.000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrer eines beigen Kleinwagens am Dienstag gegen 18.15 Uhr auf der L 288 zwischen Nessenbach und Mocken. Aus bislang nicht bekannter Ursache fuhr der Unbekannte über die Gegenfahrspur und einen Radweg in einen Acker. Um eine Kollision zu verhindern, mussten vier entgegenkommende Fahrzeuge vollständig abbremsen, wodurch die zwei hintersten Autos jeweils auf den vorausfahrenden Wagen auffuhren. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Der gesuchte Fahrer des Kleinwagens erlangte im Acker wieder die Kontrolle über sein Fahrzeug und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Die Polizei in Ravensburg ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Pedelec-Fahrerin bei Unfall leichtverletzt

Mit dem Rettungswagen musste eine Pedelec-Fahrerin am Dienstagfrüh ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie bei einem Unfall in der Schützenstraße leicht verletzt wurde. Im Kreisverkehr Eywiesenstraße wurde die 44-jährige Radlerin von einer 79-jährigen Autofahrerin übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 44-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ravensburg

Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 25.000 Euro entstand am Dienstagabend bei einem Unfall in der Meersburger Straße. Eine 81-jährige Nissan-Fahrerin wollte nach links in Richtung Höll abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Hyundai eines 58-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, verletzt wurde aber niemand.

Ravensburg

Unfallflucht

Die Polizei in Ravensburg ermittelt und sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Dienstag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Gartenstraße. Durch einen Unbekannten wurde ein abgestellter Audi an der Fahrzeugfront angefahren, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, mögen sich bei der Polizei in Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 melden.

Ravensburg

Nach Parkrempler geflüchtet

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, flüchtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagvormittag vom Kuppelnauparkplatz. In der Zeit zwischen 07.10 Uhr und 12.55 Uhr wurde der geparkte Renault an der rechten Seite angefahren. Die Polizei in Ravensburg ermittelt nun wegen einer Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder dessen Auto geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Baienfurt

Motorradgruppe gefährlich unterwegs

Mit gefährlichen Fahrmanövern fiel am Dienstagabend gegen 22 Uhr eine Gruppe von Motorradfahrern auf der Waldseer Straße auf. Die etwa zehnköpfige Gruppe fuhr mit ihren Enduro-Maschinen teilweise auf dem Gehweg und machte "Wheelies". Einen Kreisverkehr befuhren sie in falscher Richtung. Zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Einer der Fahrer habe laut Zeugen einen schwarzen Pullover mit einem pinken Flamingo getragen, sowie einen bunten Helm mit Crossbrille. Ein weiterer Fahrer habe eine dunkelgrüne Steppjacke und einen grau-schwarzen Helm getragen. Die Polizei in Weingarten ermittelt gegen die Gruppe und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Fahrern geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Leutkirch

Unfall mit einer Leichtverletzten

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen auf der L 319 zwischen Herlazhofen und Haselburg wurde eine 32-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die vorausfahrende 32-Jährige verringerte ihre Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen. Ein 52-jähriger LKW-Fahrer sah dies vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät und fuhr der Autofahrerin auf. Während der LKW nur leicht beschädigt wurde, entstand am Auto ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die leicht verletzte 32-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

