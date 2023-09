Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei sucht nach Übergriff Zeugen

Nach einem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 14.20 Uhr im Bereich des Verbindungswegs der Oberhofstraße und der Saint-Die-Straße ereignet hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Angaben einer 18-Jährigen zufolge, sei ein Unbekannter auf sie zu gerannt, habe sie zunächst umarmt und dabei unsittlich berührt. Nachdem der Mann ihr auch unvermittelt ins Gesäß gebissen haben soll und sie lautstark auf sich aufmerksam gemacht hatte, ergriff der Unbekannte die Flucht. Er wird als etwa 17 bis 19 Jahre alt und rund 170 cm groß beschrieben. Er hatte eine auffallend schlanke Statur, kurze zurückgegelte schwarze Haare und trug ein weißes T-Shirt ohne Aufdruck, schwarze lange Jeans und weiße Sneakers. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Polizeifahndung konnte ein auf die Beschreibung zutreffender junger Mann im Bereich der Saint-Die-Straße gesichtet werden, dieser ergriff beim Erkennen der Beamten mit einem Begleiter jedoch umgehend die Flucht. Ob er in Verbindung mit der Tat steht, ist nicht abschließend geklärt. Personen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können oder die Zeugen des Übergriffs wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Mann nach Angriff in Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung endete der Tag für einen 29-Jährigen, der am Dienstag gegen 15.15 Uhr in der Steinbeisstraße einen Sicherheitsmitarbeiter angreifen wollte. Der 50-Jährige gibt an, dass der Mann versucht habe, ihn mit mehreren Stricknadeln anzugehen. Die Angriffe wehrte er ab, hielt den 29-Jährigen fest und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen aufgrund seines offenbar angeschlagenen Gemütszustandes in Gewahrsam. Er muss nun mit einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Kressbronn

Motorradfahrer kollidiert mit abbiegendem Auto

Einen leicht verletzten Motorradfahrer und Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der K 7793 bei Kressbronn. Ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer war in ortsauswärtiger Richtung unterwegs und wollte nach links in die Säntisstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von der L 334 entgegenkommenden 18-jährigen Zweiradfahrers. Der junge Mann bremste zwar noch stark ab, konnte einen Zusammenstoß mit dem BMW jedoch nicht mehr verhindern und stürzte auf die Fahrbahn. An seinem Leichtkraftrad entstand rund 4.000 Euro, am Pkw etwa 7.000 Euro Sachschaden.

Tettnang

Unfall fordert Sachschaden

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr bei Schäferhof entstand Sachschaden. Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr von der Lindauer Straße auf die Bundesstraße ein. Dabei hielt er sich nicht an das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit dem Wagen eines aus Ravensburger Richtung kommenden Gleichaltrigen, der auf dem Linksabbiegerstreifen fuhr. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 467 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Salem

Kollision zweier Fahrzeuge

Weil die Fahrer offenbar jeweils nicht weit genug rechts fuhren, kam es am Dienstag gegen 8.45 Uhr auf der Straße "Berghof" zum Zusammenstoß zweier Autos. Am VW Transporter sowie am entgegenkommenden Audi entstand dabei insgesamt rund 6.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurden die 25 und 22 Jahre alten Lenker glücklicherweise nicht. Die Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Uhdlingen-Mühlhofen

Von Fahrspur abgekommen

Etwa 2.000 Euro Sachschaden am Wagen, eine überfahrene Warnbarke und eine Strafanzeige waren die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 14.15 Uhr mutmaßlich aufgrund Sekundenschlafs auf der Bundesstraße 31 ereignet hat. Eine 58-jährige Toyota-Fahrerin war von Meersburg kommend in Richtung Uhldingen unterwegs und kam nach links von der Fahrspur ab, fuhr über die Sperrfläche und beschädigte eine dort aufgestellte Warnbarke. Weil sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht ergab, dass die Autofahrerin hinterm Steuer eingeschlafen war, ermittelt nun die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen die Unfallverursacherin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell