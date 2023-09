Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr im Bereich des Uferparks sucht die Polizei Zeugen. Ein 32 Jahre alter Beteiligter suchte nach dem Streit eine Klinik auf und sprach dort eine Polizeistreife auf den Vorfall an. Seine Kontrahenten hatten unterdessen die Flucht ergriffen und konnten in der Nacht nicht mehr angetroffen werden. Der Hintergrund der geschilderten Auseinandersetzung und der Ablauf der Geschehnisse sind nicht abschließend geklärt und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden oder im Bereich des westlichen Uferparks sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Die große Liebe vorgetäuscht - Frau wird Opfer eines Betrugs

Nachdem eine 45-jährige Frau einem dreisten Betrug aufgesessen ist, ermittelt die Polizei und warnt. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Frau über das Internet von einem Mann kontaktiert. Die Kommunikation mit dem angeblich auf einer fernen Bohrinsel arbeitenden Unbekannten entwickelte sich und der Mann spielte ihr in den darauffolgenden Monaten eine romantische Internet-Beziehung vor. So schaffte der Betrüger es, die 45-Jährige um den Finger zu wickeln, und bat sie immer wieder um finanzielle Unterstützung. Insgesamt überwies sie ihrer vermeintlich großen Liebe einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag, bis sie nun Verdacht schöpfte, der Betrug aufflog und sie die Polizei verständigte. Hinweise zu dieser Masche, genannt "Love-Scam" oder "Romance-Scam", und Tipps, wie Sie sich verhalten können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Deggenhausertal

Autofahrer verliert Ladung, verursacht Unfall und fährt weiter - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf der L 204 zwischen Urnau und Wittenhofen ermittelt die Polizei. Ein Unbekannter war mit seinem silberfarbenen Passat samt Anhänger, auf dem ein großer Behälter mit Flüssigkeit stand, in Richtung Wittenhofen unterwegs und verlor während der Fahrt offenbar eine unzureichend gesicherte leere Obstkiste. Eine hinterherfahrende 50 Jahre alte Volvo-Fahrerin erkannte die Gefahr und bremste abrupt ab, woraufhin eine 19-Jährige mit ihrem Suzuki wuchtig auffuhr. Die Beteiligten blieben unverletzt und wollen den Unfallverursacher, der zunächst weitergefahren war, kurze Zeit später in entgegengesetzter Richtung an der Unfallstelle vorbeifahren gesehen haben. Insgesamt entstand bei dem Auffahrunfall an den beiden Autos rund 7.000 Euro Sachschaden. Hinweise zum unbekannten Fahrer oder dessen Gespann nehmen die Beamten des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Ohne gültige Fahrerlaubnis und mit Handy am Steuer unterwegs

Die Polizei Überlingen hat am Mittwochabend gegen 21 Uhr im Stadtgebiet einen Autofahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gestoppt. In der Polizeikontrolle gab der 42-Jährige spontan an, dass er sein Smartphone während der Fahrt genutzt habe und deshalb unsicher gefahren sei. Weil er auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, muss er darüber hinaus mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Weiterfahren durfte er nicht.

Heiligenberg

Vorfahrt missachtet - Lastwagen kollidiert mit Pkw

Für die Beteiligten glücklicherweise eher glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 9.45 Uhr auf der L 201 zwischen Heiligenberg und Echbeck ereignet hat. Ein 73 Jahre alter Ford-Lenker fuhr von Oberrehna kommend auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei offenbar den von Rickertsreute kommenden Muldenkipper. Der Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, fuhr auf das Heck des Ford auf und wies den Pkw in den Straßengraben ab. Der Unfallverursacher erlitt dabei eher leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Lastwagenfahrer kam mit dem Schrecken davon. Während der Sachschaden am Muldenkipper auf rund 4.000 Euro beziffert wird, war der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstand, nicht mehr fahrbereit uns musste abgeschleppt werden. Die L 201 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis etwa 11.15 Uhr voll gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

