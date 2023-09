Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Meckenbeuren-Kehlen und Hirschlatt

Am Mittwochabend kam es auf der K7725 zwischen Meckenbeuren-Kehlen und Hirschlatt zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, bei dem eine Person getötet und zwei Personen schwer verletzt wurden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 52-jähriger mit einem Hyundai von Kehlen in Richtung Hirschlatt und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Hyundai mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes frontal. Durch den Aufprall wurde der 18-jährige Fahrer im Mercedes eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. Die K7725 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. viereinhalb Stunden voll gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Notfallnachsorgedienstes eingesetzt.

