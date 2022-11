Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zeugenaufruf - Ergänzende Pressemeldung zur Meldung Nummer 1144

Viersen (ots)

In der Meldung Nummer 1144 berichteten wir am 25.11.2022 über einen Verkehrsunfall auf dem Willy-Brandt-Ring in Viersen. Hierbei wurde ein 11-jähriger Viersener, welcher zu Fuß in Richtung Theodor-Heuss-Platz unterwegs war, von einer 64-jährigen Viersenerin mit einem Pkw erfasst. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an, deswegen bittet die Polizei um Unfallzeugen und Hinweisgeber. Falls Sie Angaben zu dem Unfallhergang machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (1158)

