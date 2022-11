Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Drei Unfallfluchten auf einer Strecke - Polizei sucht Zeugen

Kempen (ots)

Es war möglicherweise das gleiche Fahrzeug, welches in Kempen auf einem Feldweg in den Bereichen 'An Haus Felde', Sandweg und Boxweg von der Fahrbahn abkam und drei Unfälle verursachte. Beschädigt wurden zwei Verkehrsschilder, ein Glasfaser-Verteilerkasten sowie eine Schranke für den Amphibienschutz nebst Warnschild. Der, beziehungsweise die Unfälle ereigneten sich vermutlich zwischen Freitag, 25.11. und Samstag, 26.11.2022. Ein Zeuge hatte die Beschädigungen am Sonntag um 09.30 bemerkt und die Polizei verständigt. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Die Rufnummer: 02162/377-0. /wg (1157)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell