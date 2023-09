Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

PKW fährt Fußgänger an

Mittelschwere Verletzungen trug ein 71-jähriger Fußgänger am Mittwochmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto an der Kreuzung Kuenstraße / Feuchtmayrstraße davon. Der 67-jährige Fahrer eines VW fuhr in der Kuenstraße rückwärts und übersah den von der Feuchtmayrstraße kommenden Fußgänger. Der 71-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Amtzell

Kind bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde ein 7-jähriges Kind am Mittwochabend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, nachdem es in der Schomburger Straße frontal von einem Auto erfasst wurde. Ohne auf den Verkehr zu achten ist der 7-Jährige über die Straße gelaufen. Eine 57-jährige Citroen-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Enzisreute

Auffahrunfall

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam es am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr auf der B 30 zu einem Auffahrunfall, bei dem sich eine 44-Jährige leicht verletzte. Ein 46 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr hinter der 44-Jährigen in Fahrtrichtung Ravensburg. Als die 44-Jährige mit ihrem Skoda aufgrund einer Geschwindigkeitsbeschränkung abbremste, reagierte der BMW-Lenker zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Die Skoda-Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen. An den beiden Wagen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 10.000 Euro.

Bad Waldsee

Auto zerkratzt

Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen auf dem Parkplatz beim Friedhof abgestellten Peugeot. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand wurde die linke Fahrzeughälfte an mehreren Stellen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei in Bad Waldsee ermittelt und bittet Zeugen, die in der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 13.30 Uhr, etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

