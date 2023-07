Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sicher in den Urlaub - Polizei steht wieder Rede und Antwort in der Bürgersprechstunde im Radio #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Für viele Menschen steht demnächst die schönste Zeit des Jahres an: Die Urlaubszeit. Damit es auch die schönste Zeit des Jahres bleibt, bietet die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein die Bürgersprechstunde rund um das Thema "Sicher in den Urlaub" an. Am Mittwoch, den 12.07.2023 zwischen 10 und 12 Uhr geht es genau darum. Denn schnell kann das Reisevergnügen getrübt sein. Eine Vollbremsung und durch den Pkw fliegt geschossartig ein Gepäckstück oder das E-Bike auf dem Dachfahrradträger macht sich selbständig. Die Reiseroute muss auf dem Smartphone überprüft werden. Ein Augenblick zu lange auf das Handy und zu wenig auf den Straßenverkehr geschaut - und schon ist der Unfall passiert. Die Fahrt bis zum Fährhafen dauert länger als gedacht. Eigentlich ist man müde und eine Pause wäre sinnvoll, aber dann würde man vielleicht die Fähre verpassen. Also weiter, wird schon gut gehen. Bei der Grenzkontrolle fällt auf: Der Pass ist abgelaufen. Über die vielen aktuellen Urlaubfotos, die gepostet wurden, haben sich nicht nur Freunde und Bekannte, sondern auch die Einbrecher gefreut, die sich in Ruhe im leerstehenden Haus umschauen können.

Zu diesen und vielen weiteren Aspekten möchten Pressesprecher Stefan Pusch und die Verkehrssicherheitsberaterin Franziska Hartmann informieren und Tipps geben.

Wie immer können auch für die Bürgersprechstunde Fragen zu dem vorgenannten Thema "Sicher in den Urlaub" eingereicht werden. Dazu können die bekannten "Social-Media-Kanäle" von Radio Siegen sowie die der Kreispolizeibehörde genutzt werden. Auch per E-Mail kann man sich über die E-Mail-Adresse oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de an die Polizei wenden.

Während der Sendung besteht ebenfalls die Möglichkeit, den beiden Experten Fragen zu stellen. Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, freuen sich die Beiden auf die Sendung sowie viele interessante Gespräche.

