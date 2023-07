Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisierter Pedelecfahrer nach Verkehrsunfall verletzt -#polsiwi

Wilnsdorf-Niederdielfen (ots)

Am späten Freitagabend (30.06.2023) hat sich ein 39-jähriger Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Mann ist ohne Helm, dafür aber mit Alkohol unterwegs gewesen.

Gegen 23:00 Uhr war der Biker auf der abschüssigen Straße Am Bösenberg unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor er dabei die Kontrolle über das Fahrrad und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Dabei verletzte sich der Mann, der ohne Helm unterwegs war. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 39-Jährige deutlich alkoholisiert war. Aufgrund der Verletzungen musste der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Der 39-Jährige war aber nicht der einzige Verkehrsteilnehmer, den die Polizei am Wochenende mit Alkohol im Straßenverkehr erwischte. Insgesamt führten Polizeikontrollen im Kreisgebiet zu zwei Strafanzeigen wegen Fahren unter Alkoholeinfluss / Straßenverkehrsgefährdung sowie drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell