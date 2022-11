Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 40-Jährigen nach Körperverletzung

Altenburg (ots)

Altenburg: Vermutlich aufgrund einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung gerieten gestern Abend (09.11.2022, ca. 23.00 Uhr) drei Männer (40/61/70) in der Zwickauer Straße in Altenburg aneinander. So schlug der 40-jährige Tatverdächtige den 61-jährigen Mann nieder zunächst nieder, bevor er den 71-Jährigen samt seinem Rollstuhl umwarf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort stellen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (JMV)

