LPI-G: Bushaltestelle in Altenburg beschädigt

Gera (ots) - Gera: Der gemeldete Brand einer Lagerhalle in der Keplerstraße in Gera ließ gestern Abend (09.11.2022), gegen 21:40 Uhr Feuerwehr und Polizei zum betreffenden Gewerbepark ausrücken. Vor Ort begannen die Kameraden der Feuerwehr unverzüglich mit den Löschmaßnahmen, welche glücklicherweise noch in der Nacht beendet werden konnten. Aus noch ungeklärter Ursache brach in der ca. 400 Quadratmeter großen ...

