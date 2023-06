Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehr als 1,5 Promille - E-Scooter-Fahrer nach Sturz verletzt -#polsiwi

Netphen (ots)

Ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer hat auf schmerzhafte Art und Weise erfahren, dass Alkoholkonsum das Fahrvermögen mit einem E-Scooter nicht fördert.

Der junge Mann war am gestrigen Abend (28.06.2023) gegen 22:55 Uhr mit seinem Elektrogefährt auf der Landstraße L 279 vom "Netphener Kreisel" in Fahrtrichtung Deuz unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Oberen Industriestraße kam es dann zu einem Sturz. Hierbei verletzte sich der 24-Jährige derart, dass er zunächst mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Zuvor hatten die unfallaufnehmenden Polizeibeamten schnell die Ursache für den Sturz ermittelt. Ein Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen ergab einen Wert über 1,5 Promille. Zuviel, um sicher mit dem E-Scooter zu Hause anzukommen. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Anlasses weist die Polizei nochmals ausdrücklich darauf hin: Hände weg vom Lenker beziehungsweise Steuer nach Alkoholkonsum. So gab es im vergangenen Jahr 2022 insgesamt elf tödlich verletzte E-Scooterfahrer auf deutschen Straßen. Die häufigste Ursache: Alkohol.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell