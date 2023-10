LPI-NDH: Beinahekollision auf Radweg - Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Eichsfeld (ots) - Am 29.09.2023 kurz vor 21:00 Uhr wurde in Uder ein 42-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Dieser gab bei der Kontrolle zu, Amphetamine eingenommen zu haben. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: ...

