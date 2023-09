Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkohol in Heiligenstadt erwischt

Eichsfeld (ots)

Am 29.09.2023 gegen 22:50 Uhr fiel den Streifenbeamten in Heiligenstadt ein Pkw Seat auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 55-jährige Fahrer unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Das Messergebnis des geeichten Geräts auf der Dienststelle zeigte sodann wenig später einen Wert von 0,32 mg/l an. Im Ergebnis wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet.

