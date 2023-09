POL-EN: Schwelm: Kollision zwischen Krad und Pkw- Kradfahrer wird schwer verletzt.

Sprockhövel (ots) - Zwischen dem 09.09.2023 und dem 10.09.2023 fand das 29. Stadtfest unter dem Motto "Come togehter" in Sprockhövel statt. An allen Veranstaltungstagen war das Fest in diesem Jahr bei sommerlichen Temperaturen sehr gut besucht. Trotz des hohen Besucheraufkommens in Verbindung mit dem guten Wetter, war ein polizeiliches Einschreiten nur in wenigen ...

mehr