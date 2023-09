Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Motorradfahrer nach Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Hattingen (ots)

Am 09.09.2023 gegen 18:45 Uhr befährt eine Gruppe von drei Motorrädern die Felderbachstraße in Hattingen, Fahrtrichtung Velbert. In einer Rechtskurve, ca 200 Meter vor Hausnummer 97, verliert einer der Kradfahrer, ein 38-jähriger Wuppertaler, die Kontrolle über sein Motorrad und fährt ungebremst in einen Graben, wobei er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzieht. Er wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Unfallaufnahme erfolgt mit Unterstützung eines spezialisierten Unfallaufnahme-Teams der Polizei Essen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell