Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wörth am Rhein (ots)

Am 01.06.23 gegen 03:15 Uhr kam es in Wörth am Rhein zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Die 25 - jährige Autofahrerin kam in der Hafenstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Unfallverursacherin wurde nach der ersten ärztlichen Behandlung eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Baum entstanden lediglich leichte Schäden, sodass dieser nicht gefällt werden musste.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell