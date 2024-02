POL-BS: UPDATE: Vermisste Person

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Magniviertel 10.02.2024 - 00:07 Uhr Sieben Pkw beschädigt - Täter flüchtig In der Nacht von Freitag auf Samstag beobachteten Zeugen im Magniviertel, in Braunschweig, wie sich eine unbekannte Person an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Nachdem die Zeugen festgestellt hatten, dass der Täter mehrere Reifen im Bereich Ölschlägern und der Schloßstraße aufgeschnitten ...

