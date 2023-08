Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bei Einkauf angegriffen

Gera (ots)

Gera. Als sich am 10.08.2023 gegen 17:45 Uhr ein 40-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft in der Heinrichstraße aufhielt, sprach ihn unvermittelt ein Mann an. Ohne Vorwarnung versetzte ihm dieser eine Kopfnuss. Danach flüchtete der Täter in Begleitung eines weiteren Mannes aus dem Laden. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei in Gera hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 zu melden (Bezugsnummer: 0208346/2023). (TM)

