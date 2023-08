Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Moped

Altenburg (ots)

Nobitz. Beim Abbiegen in der Altenburger Straße übersah ein 16-Jähriger mit seinem Moped Simson am 09.08.2023 gegen 22:45 Uhr einen vorfahrtsberechtigten Pkw eines 56-Jährigen. Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zur Langgasse zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige zog sich in der Folge leichte Verletzungen zu. Zur Behandlung kam ein Rettungswagen zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (TM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell