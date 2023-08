Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnen gehen in Flammen auf

Gera (ots)

Gera. In der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße gingen heute Nacht (10.08.23) gegen 01:30 Uhr zwei Mülltonnen in Flammen auf. Während die Feuerwehr den Brand löschte, suchten mehrere Streifenbesatzungen das Umfeld nach einem möglichen Verursacher ab, relevante Feststellungen konnten jedoch nicht getroffen werden. Durch den Brand entstand Sachschaden an den Mülltonnen. Ermittlungen zu den Hintergründen wurden durch die Polizei (0365/ 829-0) eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht. (Bezugsnummer: 0207332/2023). (TM)

