POL-PDNR: Wissen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Hönningen (ots) - Am 25.09.22, gegen 22:15 Uhr, war die Geschädigte in Bad Hönningen, Am Blauen Stein, mit ihrem Hund spazieren, als sich plötzlich ein anderer Hund (Dobermann) von der Leine losriss und auf ihren Hund losging. Beim Versuch die Hunde zu trennen, wurde die Geschädigte mehrfach durch den fremden Hund in beide Hände gebissen, was eine Behandlung im Krankenhaus nach sich zog. Auch der Hund der ...

mehr