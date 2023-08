LPI-G: Einbruch durch Wohnungsbewohnerin verhindert

Gera (ots) - Gera. Eine Sonnenliege in einem Garten in der Vollersdorfer Straße erweckte zwischen dem 06.08.2023 und dem 08.08.2023 das Interesse von Unbekannten. Sie verschafften sich kurzerhand Zugang zu dem Garten und entwendeten die Sonnenliege sowie ein Radio. Mit ihrer Beute ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei in Gera ermittelt und bittet Zeugen, die relevante Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 ...

