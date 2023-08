LPI-G: Feuerwehreinsatz nach Dieseldiebstahl

Gera (ots) - Gera. Unbekannte schienen derart Interesse an einem schwarzen BMW 1er entwickelt zu haben, so dass sie ihn kurzerhand aus der Lindenstraße stahlen. Nach bisherigen Erkenntnissen erstreckte sich die Tatzeit zwischen den 02.08.2023 und den 08.08.2023. Die Kriminalpolizei in Gera hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise richten Sie bitte an 0365/ 8234-1465 (Bezugsnummer: 0206086/2023). (TM) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

