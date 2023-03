Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: wieder mehrere Pedelecs entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 09.30 Uhr bis 17.30 Uhr, wurde von dem Fahrradabstellplatz einer Schule in der Baumgartner Straße ein verschlossenes schwarzes Pedelec der Marke Giant samt Zubehörteile wie eine Handyhalterung, eine Satteltasche mit Reparaturwerkzeug und ein Fahrradhelm entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.800 Euro. Auch am Montag, in dem Zeitraum zwischen 08.20 Uhr bis 15.20 Uhr, wurde von einem Fahrradabstellplatz einer Schule in der Austraße ein verschlossenes graurosafarbenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.300 Euro. Am Dienstag, 28.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr bis 17.15 Uhr, wurde in der Kreuzstraße ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand unter dem Bau des "Phaenovum". Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Auch am Dienstag, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr, wurde ein verschlossenes grünes Pedelec der Marke Bergamont entwendet. Das Pedelec stand auf dem Fahrradabstellplatz eines großen Lebensmitteldiscounters in der Küpferstraße. Die Höhe des Diebstahlschadens beträgt hier etwa 4.000 Euro.

