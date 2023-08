LPI-G: Ladendiebstahl vereitelt

Altenburg (ots) - Altenburg: Angestellte eines Verbrauchermarktes in der Käthe-Kollwitz-Straße stellten am 07.08.2023 gegen 11:50 Uhr einen 37-jährigen Ladendieb und alarmierten die Altenburger Polizei. Im Rahmen der Überprüfung registrierten die eingesetzten Polizisten, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. In Folge dessen leiteten sie ein Strafverfahren gegen den Täter ein und überstellten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Rückfragen bitte an: ...

