Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verbaler Streit eskaliert

Gera (ots)

Gera. Gleich mehrere Streifenwagen rückten am 07.08.2023 gegen 23:00 Uhr in die Schleizer Straße aus. Zuvor gerieten zwei Männer (43, 45) in einen verbalen Streit. In dessen Verlauf trat der 45-Jährige auf den 43-jährigen Geschädigten ein. Dieser kam zu Fall. Auf dem Boden liegend trat der Täter nochmals auf den Kopf des Geschädigten. Zur medizinischen Behandlung des leicht verletzten 43-Jährigen kam ein Rettungswagen zum Einsatz, welcher ihn folgend in ein Krankenhaus brachte. Gegen den 45-Jährigen leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren ein. (TM)

