LPI-G: Misslungener Fahrraddiebstahl

Altenburg (ots) - Altenburg: Eine 44-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr am 06.08.2023 gegen 14:00 Uhr die Kreuzung am Großen Teich und bog nach links in die Käthe-Kollwitz-Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Pkw BMW eines 64-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

