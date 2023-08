LPI-G: Versuchter Einbruch

Gera (ots) - Gera. In der Pfortener Straße trieben Randalierer in der Nacht von Samstag (05.08.) zu Sonntag (06.08.) in der Pfortener Straße ihr Unwesen. Sie zerkratzten vier geparkte Pkw (Dacia, Mercedes, Skoda) und hinterließen so erheblichen Sachschaden. Die Polizei in Gera ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 zu melden (Bezugsnummer: 0203507/2023). (TM) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

