LPI-G: Diebstahl einer Wasserschildkröte

Altenburg (ots) - In den frühen Abendstunden des 03.08.2023 ereignete sich in Zehma ein Diebstahl aus einer Wohnung. Ein bislang unbekannter Täter betrat mit dem vermutlich zuvor entwendeten Schlüssel die Wohnung des Geschädigten und ließ dort u.a. Schmuck mitgehen, bevor er unbemerkt entkommen konnte. Die Ermittlungen dazu dauern an. Rückfragen bitte an: ...

