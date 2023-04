Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht nach Kollision zweier Fahrzeuge

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (03. April 2023) kam es gegen 19:20 Uhr an der Einmündung Neuer Steinweg / Wollenweberstraße in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines blauen Fiat Punto befuhr mit seinem Fahrzeug die Wollenweberstraße in Fahrtrichtung Mennonitenstraße als ihm aus entgegengesetzter Fahrtrichtung ein dunkler Wagen, vermutlich ein VW Golf, entgegen kam. Aufgrund der Fahrweise des entgegenkommenden Fahrzeugs kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch der blaue Fiat Punto an der Fahrertüre sowie am linken hinteren Radkasten beschädigt wurde. Der Fahrer des dunklen Wagens setzte seine Fahrt, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen, fort.

Der Fahrer des blauen Fiat Punto sowie eine Zeugin konnten den Unfallbeteiligten wi folgt beschreiben:

- männlich - ca. 25 bis 30 Jahre alt - trug eine Cappy - vermutlich ein schwarzer VW Golf

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, welche Informationen über den Unfallhergang machen können. Zeugenhinweis nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell