Seit dem 24.02.2023 wird die 15-jährige Shabnam B. vermisst.

Shabnam B. verlässt am Freitag, 24.02.2023 gegen 17.00 Uhr ihre Wohnanschrift in Worms und äußert gegenüber ihren Eltern, dass sie, mit dem Zug, zur Verlobung einer Freundin nach Frankfurt am Main möchte. Die Freundin ist namentlich nicht bekannt. Am Folgetag, dem 25.02.2023, meldet sich die Vermisste über einen Messengerdienst zuletzt bei ihrer Schwester und gibt an, dass sie abends nach Hause kommen wolle. Seitdem ist es zu keinem weiteren Kontakt gekommen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Normale Figur, 163cm groß, lange, dunkelbraune Haare, ggf. stark geschminkt, blaue Jeans, weißer Rollkragenpullover, schwarz/weiße Puma-Turnschuh, beige Teddy-Jacke, schwarze Umhängetasche. Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Auffinden der minderjährigen Vermissten, deren Aufenthaltsort weiterhin unbekannt ist.

Wer Hinweise zum Aufenthalt von Shabnam B. geben kann oder diese nach dem 24.02.2023, 17:00 Uhr gesehen hat, setzt sich bitte mit der Polizei in Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung.

Ein Bild der Vermissten ist in der Ursprungsmeldung beigefügt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mainz.

Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/5454434

