Polizei Braunschweig

POL-BS: Mann fährt mit E-Scooter auf der Autobahn

Braunschweig (ots)

BAB 2, Rasthof Essehof,

31.07.2023, 17.45 Uhr

Der 27-Jährige wollte mit dem E-Scooter Benzin zu holen.

Am Montag bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Braunschweig einen Mann, der mit einem E-Scooter die A2 in Richtung Hannover befuhr. Sie stoppten den Mann. Er gab an, dass er aufgrund Benzinmangels liegengeblieben ist und nun auf dem Weg zur nächsten Tankstelle sei.

Der Mann war mit drei Begleiterinnen auf dem Weg zu einem Festival und hatte keine Zeit, auf Hilfe zu warten. Der benutzte E-Scooter war nicht versichert.

Das Fahrzeug des Mannes stand in etwa 500 Metern Entfernung auf dem Seitenstreifen. Zusammen mit den Insassen des liegengebliebenen Autos schoben die Beamten dieses nun auf den Parkplatz Essehof. Hier zeigte sich der 27-jährige Scooterfahrer völlig uneinsichtig und wollte erneut mit dem E-Scooter auf die Autobahn fahren, um Benzin zu holen.

Die Polizeibeamten stellten den Roller sicher, um auszuschließen, dass der 27-Jährige wirklich erneut die Autobahn befährt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Befahrens der Autobahn.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell