Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch bei einem Sanitärgroßhändler in der Gartenstadt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Friedrich-Seele-Straße,

28.07.2023 - 31.07.2023

Unbekannte Täter entwendeten Gasthermen, Speicher und Werkzeuge

Am Morgen des 31.07.2023 informierte ein Fahrer eines Sanitärgroßhändlers die Polizei über ein offenstehendes Tor. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Tor manipuliert und eine Eingangstür aufgebrochen wurde. Unbekannte Täter hatten eine Lagerhalle und mehrere Büros durchsucht. Sie entwendeten Gasthermen, Speicher, Klempnerwerkzeuge und Installationselemente.

Aufgrund von Größe und Menge der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Täter mit mindestens einem Lkw vor Ort waren.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Wochenende entsprechende Beobachtungen in der Friedrich-Seele-Straße gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell