Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Straßenschild umgefahren und geflüchtet

Greiz (ots)

Weida. Greizer Polizisten sahen sich am Mittwochnachmittag (09.08.23) gegen 15:40 Uhr mit einem flüchtigen Unfallverursacher konfrontiert. Dieser hatte ein Straßenschild in den Nonnenfeldern mit seinem Pkw Hyundai umgefahren und es dabei beschädigt. Doch anstelle an der Unfallstelle auf die Polizei zu warten, ergriff der 44-jährige Autofahrer kurzerhand die Flucht. Durch umgehend eingeleitete Ermittlungen gelang es den Polizeibeamten schließlich, den Mann an seiner Wohnanschrift anzutreffen. Hierbei war er nicht unerheblich alkoholisiert, so dass er für eine Blutentnahme in ein Klinikum verbracht wurde. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wird nun geklärt, ob der Mann bereits bei seiner Unfallfahrt alkoholisiert war. (TM)

