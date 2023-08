Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein VW und ein Fiat befuhren am 09.08.2023 gegen 11:35 Uhr hintereinander die Uhlandstraße. Als der 61-jährige Fahrer des VW verkehrsbedingt halten musste, bemerkt dies der Fahrer (64) des Fiat zu spät, so dass er auf den VW auffuhr. Durch den Zusammenstoß zog sich der 61-Jährige leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizisten fest, dass der 64-Jährige alkoholisiert war. Für eine Blutentnahme kam er daher ebenfalls in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei in Altenburg ermittelt nun. (TM)

