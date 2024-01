POL-MFR: (53) Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Sonntag (14.01.2024) brachen Unbekannte in ein Schmuckgeschäft im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 01:50 Uhr schlugen unbekannte Personen die Glasscheibe der Eingangstür zu dem Anwesen in der Ostendstraße ein und gelangten so in die Geschäftsräume. Hier zerstörten sie mehrere Vitrinen und entwendeten Schmuck im ...

