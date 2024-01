Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ladendiebinnen auf frischer Tat ertappt

Hameln (ots)

Am Montagnachmittag (15.01.2024) wurden zwei Jugendliche in einem Drogeriemarkt in der Hamelner Innenstadt von einer Mitarbeiterin bei einem Ladendiebstahl ertappt. Die 16 und 17 Jahre alten Mädchen aus Hameln räumten ein, den Diebstahl sowie zuvor vier weitere Ladendiebstähle begangen zu haben. Die Ware konnte dank der aufmerksamen Mitarbeiterin an die geschädigten Drogerien und Bekleidungsgeschäfte ausgehändigt werden. Die Erziehungsberechtigten der beiden Beschuldigten wurden durch die Einsatzkräfte der Polizei benachrichtigt. Sie mussten ihre Kinder in der Polizeiwache in Hameln abholen. Die Jugendlichen müssen sich nun in einem Jugendstrafverfahren verantworten.

