Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Pkw-Aufbrüche auf Friedhofsparkplätzen - Polizei sucht Zeugen

Bad Münder/Salzhemmendorf/Coppenbrügge (ots)

Am Freitag (12.01.2024) kam es im östlichen Landkreis Hameln-Pyrmont zu mehreren Pkw-Aufbrüchen auf Friedhofs-Parkplätzen, bei denen Wertgegenstände entwendet wurden. Die Geschädigten befanden sich in mehreren Fällen auf einer Trauerfeier.

Ein Vorfall ereignete sich zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr in der "Lange Straße" in Coppenbrügge, OT Bisperode. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter eine Scheibe des Pkw Nissan ein und entwendete eine in diesem befindliche Handtasche. An dieser Örtlichkeit wurde zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr auch ein Pkw VW gewaltsam geöffnet, wobei Bargeld entwendet wurde.

In der Hagenstraße in Salzhemmendorf, OT Oldendorf, wurde zwischen 13.30 Uhr und 14:30 Uhr eine Scheibe eines Pkw Toyota eingeschlagen. Auch hier wurden Wertgegenstände entwendet.

In der Hannoverschen Straße in Bad Münder, ebenfalls auf dem Parkplatz des dortigen Friedhofs, gingen unbekannte Täter wie zuvor in Salzhemmendorf vor. Aus dem Pkw Opel fehlen ebenfalls Wertgegenstände.

Neben dem Verlust der Wertgegenstände, entstand an allen Pkw Sachschaden. Ob es sich in den genannten Fällen um den oder die gleichen Täter handelt, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Bad Münder hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen in der Nähe dieser Örtlichkeiten auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/ 5064-0 zu melden.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände nicht sichtbar im Auto liegen. - Verschließen Sie Ihr Fahrzeug immer, wenn Sie nicht in der Nähe sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell