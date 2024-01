Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vorankündigung des Benefizkonzertes des Polizeiorchesters in der Stadthalle Holzminden

Ein Dokument

Holzminden (ots)

Am Donnerstag, 15.02.2024, findet ab 19:00 Uhr, ein Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in der Stadthalle Holzminden statt. Der Einlass zum Konzert erfolgt bereits ab 18:15 Uhr. Der Chefdirigent und Leiter des Orchesters, Thomas Boger, hat für dieses Konzert erneut ein abwechslungsreiches Musikprogramm zusammengestellt. Der gesamte Erlös des Benefizkonzertes geht an die Jugendarbeit der Feuerwehren in Stadt und Landkreis Holzminden. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Die Eintrittskarten können bei der Polizei Holzminden und beim Stadtmarketing Holzminden für 15 Euro erworben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell