Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Werther Straße

Bocholt-Lowick (ots)

Am 15.09.2023, gegen 13:05 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Bocholter mit seinem Pkw die Werther Straße (L505), aus Richtung Bocholt kommend, in Fahrtrichtung Isselburg. Aus bisher nicht bekannter Ursache kam es hierbei zur Kollision mit einem die Fahrbahn als Fußgänger querenden 47-jährigen Mann aus Borken. Der 47-jährige Fußgänger stürzte zu Boden und verletzte sich lebensgefährlich, er wurde durch einen angeforderten Rettungshubschrauber einem nahegelegenen Klinikum zugeführt. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen wurde eingesetzt.

Sachdienliche Hinweise in dieser Sache richten Sie bitte an die Polizeiwache Bocholt, Tel. 02861-900-4620.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell