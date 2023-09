Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Asbecker Damm/K28

Legden-Asbeck (ots)

Am 15.09.2023, gegen 17:00 Uhr, befuhren zwei 36- und 33-jährige Rosendahler mit ihren Motorrädern die Kreisstraße 61 (K 61), aus Richtung Eggerode kommend, in Fahrtrichtung der Kreisstraße 28 (K 28). Sie beabsichtigten, nach links auf die K 28 in Richtung Asbeck abzubiegen. Beim Abbiegemanöver kam zunächst der 36-jährige Rosendahler zu Fall und stürzte, der ihm nachfolgende 33-Jährige Rosendahler stürzte ebenfalls im Bereich der dortigen Haltestelle. Für den 36-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der lebensgefährlich verletzte 33-Jährige wurde durch einen angeforderten Rettungshubschrauber einem nahegelegenen Klinikum zugeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Steinfurt eingesetzt.

Sachdienliche Hinweise in dieser Sache richten Sie bitte an die Polizeiwache in Ahaus, Tel. 02861-900-4820.

