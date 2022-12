Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keller aufgebrochen

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen erhielt die Polizei die Mitteilung eines Bewohners eines Mehrfamilienhauses in der Bonhoefferstraße in Weimar über einen Einbruch in seinen Keller. Durch Unbekannte wurde irgendwann innerhalb der letzten 14 Tage das Schloss vom Kellerabteil des Mieters aufgebrochen und Werkzeuge, sowie Verbrauchsmaterialien im Wert von ca. 250 Euro entwendet. Der Schaden am aufgebrochenen Schloss wird auf ca. 10 Euro geschätzt.

