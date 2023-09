POL-BOR: Isselburg: 85 jähriger Mann aus Isselburg vermisst

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Wassermühlenstraße; Tatzeit: 14.09.2023, 16.05 Uhr; Eine geringe Menge Bargeld erbeutet hat ein Unbekannter am Donnerstag in Vreden. Der Täter betrat gegen 16.05 Uhr ein Juweliergeschäft an der Wassermühlenstraße und forderte eine Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Zuvor hatte der Mann vorgegeben, sich für Schmuckstücke zu interessieren. Die Mitarbeiterin kam der Aufforderung ...

