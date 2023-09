Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unbekannter erbeutet Bargeld

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Wassermühlenstraße;

Tatzeit: 14.09.2023, 16.05 Uhr;

Eine geringe Menge Bargeld erbeutet hat ein Unbekannter am Donnerstag in Vreden. Der Täter betrat gegen 16.05 Uhr ein Juweliergeschäft an der Wassermühlenstraße und forderte eine Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Zuvor hatte der Mann vorgegeben, sich für Schmuckstücke zu interessieren. Die Mitarbeiterin kam der Aufforderung nach und der Dieb griff zu. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: circa 30 bis 35 Jahre, circa 1,80 Meter groß, schlanke Figur, kurze, dunkle Haare, sonnengebräunte Haut, Tattoos auf den Unterarmen. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Er trug einen roten Hoodie und eine olivfarbene Hose (vermutlich mit Seitentaschen). Das Kriminalkommissariat Ahaus bittet Zeugen, sich mit den Ermittlern unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell