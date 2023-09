POL-BOR: Gronau - Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Weseler Straße; Tatzeit: zwischen 13.09.2023, 21.00 Uhr, und 14.09.2023, 08.00 Uhr; Gewaltsam haben sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Raesfeld an der Seitenscheibe eines geparkten Wagens zu schaffen gemacht. Ins Innere des Fahrzeugs eingedrungen sind die Täter nicht. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Weseler Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in ...

