Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen Wagen gefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Hindenburgstraße;

Unfallzeit: 13.09.2023, zwischen 06.55 Uhr und 16.00 Uhr, oder 14.09.2023, zwischen 06.55 Uhr und 15.45 Uhr;

Gegen ein geparktes Auto gefahren ist ein Unbekannter in Bocholt. Der dabei beschädigte weiße BMW hatte an der Hindenburgstraße gestanden. Als Zeitpunkt des Unfalls kommen Mittwoch oder Donnerstag in den Tagstunden in Frage. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

