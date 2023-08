POL-VIE: Kempen: Brandursachenermittlung dauert an

Brüggen (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 08.00 Uhr, war eine Frau aus Brüggen mir ihrem Hund unterwegs im Park neben dem Burgberg. Ein Mann, der sich im Bereich des Spielplatzes aufgehalten hatte, stand plötzlich von einer Bank auf und zeigte sich in schamverletzender Weise. Die mutige Brüggenerin sprach den Mann an und drohte, die Polizei zu informieren, was sie dann auch tat. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in ...

