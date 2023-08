Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Die Feuerwehr Ennepetal rückte zu mehreren Einsätzen aus

Ennepetal (ots)

Am Morgen um 08:12 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Person hinter verschlossener Tür in den Röthelteich gerufen. An der Einsatzstelle angekommen, wurde der Patient von der Feuerwehrbesatzung rettungsdienstlich versorgt und im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben. Um 08:49 Uhr war der Einsatz beendet. Die hauptamtliche Wachbesatzung und der Löschzug Milspe/Altenvoerde wurden um 09:58 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in den Mönninghof alarmiert. Bei Eintreffen des Löschzuges wurde vor Ort eine Erkundung durchgeführt. Nach kurzer Zeit konnte ein beaufsichtigtes Feuer festgestellt werden. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden. Einsatzende war um 10:29 Uhr. Um 15:42 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Tragehilfe in die Marktstraße alarmiert. Aufgrund baulicher Gegebenheiten musste hier unterstützt werden. Der Einsatz endete um 16:12 Uhr. Am Nachmittag um 16:12Uhr rückte die Feuerwehr zu einer Erstversorgung aus. Der Patient wurde medizinisch versorgt und im Anschluss den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete 16:44 Uhr. Um 16:48 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) erneut aus. Am Rottenberg wurde die Besatzung zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Die Feuerwehrbesatzung unterstütze bei einer Tragehilfe des Patienten vom Wohnbereich bis zum Krankentransportwagen. Dieser Einsatz endete um 17:18 Uhr. In die Voerder Straße wurde die Feuerwehr um 17:15 Uhr gerufen. Dort waren vier Personen in einem Aufzug eingeschlossen. Der Aufzug wurde stromlos geschaltet und die betroffenen Personen nach kurzer Zeit befreit. Nach 21 Minuten war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell