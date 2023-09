POL-BOR: Stadtlohn - Autofahrer kommt von Straße ab

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Stadtgebiet; Tatzeit: 14.09.2023; Im Laufe des Donnerstags kam es in Gronau zu mehreren Diebstählen von Fahrrädern und einem E-Roller oder auch Elektrokleinstfahrzeug genannt. Zugeschlagen haben die Täter an der Eper Straße, der Laubstiege, an der Oststraße sowie der Borgwardstraße. Zu dem Diebstahl des Elektrofahrzeugs kam es an der Bahnhofstraße. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise ...

